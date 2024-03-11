Следующий бой Мурата Гассиева пройдет не раньше июня, сообщил «Матч ТВ» тренер российского боксера Виталий Сланов.

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В своем последнем бою в конце сентября в Турции Гассиев раздельным решением судей проиграл шведу Отто Валлину, который после той победы боксировал с британцем Энтони Джошуа. На счету 30‑летнего Гассиева 30 побед и два поражения. Экс‑чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе с осени 2020 года выступает в тяжелом дивизионе.

— Подготовка идет нормально, сейчас идет базовая и объемная работа. После операции все по плану, идет реабилитация, постепенно увеличиваются нагрузки. На ринге его ждать не раньше июня. Ведется работа, но я не вправе это сейчас озвучивать.

— Кого бы вы хотели видеть соперником Гассиева?

— Если он в порядке, то можно любого. Было бы здорово провести реванш с Валлином.

— Сразу после боя со шведом вы говорили, что не согласны с решением.

— Я просматривал бой, мнение не поменялось. Не с таким преимуществом, как мне тогда казалось, но все равно Мурат выиграл тот поединок. Мурат настроен стать чемпионом в тяжелом весе, — сказал Сланов «Матч ТВ».