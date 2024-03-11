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Следующий бой Мурата Гассиева пройдет не раньше июня, сообщил тренер

Следующий бой Мурата Гассиева пройдет не раньше июня, сообщил «Матч ТВ» тренер российского боксера Виталий Сланов.

Следующий бой Мурата Гассиева пройдет не раньше июня
© Матч ТВ

В своем последнем бою в конце сентября в Турции Гассиев раздельным решением судей проиграл шведу Отто Валлину, который после той победы боксировал с британцем Энтони Джошуа. На счету 30‑летнего Гассиева 30 побед и два поражения. Экс‑чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе с осени 2020 года выступает в тяжелом дивизионе.

— Подготовка идет нормально, сейчас идет базовая и объемная работа. После операции все по плану, идет реабилитация, постепенно увеличиваются нагрузки. На ринге его ждать не раньше июня. Ведется работа, но я не вправе это сейчас озвучивать.

— Кого бы вы хотели видеть соперником Гассиева?

— Если он в порядке, то можно любого. Было бы здорово провести реванш с Валлином.

— Сразу после боя со шведом вы говорили, что не согласны с решением.

— Я просматривал бой, мнение не поменялось. Не с таким преимуществом, как мне тогда казалось, но все равно Мурат выиграл тот поединок. Мурат настроен стать чемпионом в тяжелом весе, — сказал Сланов «Матч ТВ».

Бокс/MMA
Отто Валлин
Виталий Сланов
Мурат Гассиев
Энтони Джошуа