Боец Биберт Туменов переведен из реанимации

Российский боец полулёгкого веса (до 65 кг) Absolute Championship Akhmat (АСА) Биберт Туменов переведён из реанимации в обычную палату НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщил президент организации Алексей Яценко.

Напомним, Туменов был госпитализирован из-за тяжёлой весосгонки перед турниром ACA 172, состоявшимся 9 марта в Москве.