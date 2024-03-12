О’Мэлли отреагировал на нежелание Топурии драться с ним

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли отреагировал на ответ со стороны обладателя титула UFC в полулёгком дивизионе Илии Топурии. Ранее Матадор отказался драться с американцем и посоветовал тому для начала сразиться с Мерабом Двалишвили.

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«Этот парень ведет себя так, будто он будет все решать. Он хочет, чтобы я в следующем бою дрался с Мерабом Двалишвили. У меня больше защит титула», – заявил Шон О’Мэлли в интервью MMAFightingonSBN.

Напомним, Шон О'Мэлли 10 марта провёл первую защиту своего титула в легчайшем весе в поединке с эквадорцем Марлоном Верой. Шон победил его единогласным решением судей и реваншировал поражение от него, которое Вера нанёс ему на турнире UFC 252.