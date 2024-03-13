Легенда UFC госпитализирован после пожара

Первый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Марк Коулман госпитализирован с отравлением дымом при пожаре, передает Mma Fighting.

В доме родителей спортсмена вспыхнул пожар. 59-летний Коулман по очереди вытащил родителей из горящего дома. Коулман получил сильное отравление дымом, когда отправился в дом за своей собакой.

Дом родителей Коулмана полностью сгорел. Спортсмен был отправлен в больницу на вертолете.

Коулман был введен в зал славы UFC в 2008 году. Он взял титул на UFC 10, а потом защитил его на UFC 11.

Ранее во время матча третьего дивизиона чемпионата Италии между «Таранто» и «Фоджой» произошло возгорание стадиона.

Примерно 250 фанатов «Фоджы» смогли попасть на арену лишь в середине второго тайма из-за аварии, которая затруднила вход болельщикам. После того как болельщики гостевой команды вошли на стадион, они начали бросать пиротехнику. Отмечается, что дымовая шашка могла попасть на пластиковые материалы, находящиеся под трибунами.