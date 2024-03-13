Логан Пол рассказал, что отказался драться с Майком Тайсоном

Логан Пол заявил, что отказался от поединка с Майком Тайсоном.
«Я отказался драться с ним. Мне предлагали, но не на Netflix. Не за большие деньги. Меня спросили: «Ты веришь, что сможешь побить Майка?» Мой ответ – да, конечно. Но он слишком старый, это безумие. Он же старик», – сказал блогер и боксер Логан Пол.
21 июля с Тайсоном подерется Джейк Пол – младший брат Логана. Поединок состоится на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас.
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