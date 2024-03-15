«Минус 10 кг». Пётр Ян показал свежее фото после боя на UFC 299

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав свежее фото.

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«Тяжёлая ночь была. -10 кг», — говорится в описании к снимку.

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 299, Ян встречался с представителем Китая Сонг Ядонгом. Спортивное мероприятие проходило в ночь с 9 на 10 марта мск в Майами (США). Бой россиянина и китайца открывал главный кард спортивного шоу. Противостояние продлилось всю дистанцию из трёх раундов и завершилось единогласным решением судей в пользу Петра. После этого успеха в профессиональной карьере Яна стало 17 побед при пяти поражениях. До боя с Ядонгом Пётр шёл на серии из трёх проигранных поединков.