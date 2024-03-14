В сети появилось видео, как Илия Топурия отправляет спарринг-партнёров в нокдаун
В сети появилось видео, как новоиспечённый чемпион UFC Илия Топурия во время тренировок отправляет спарринг-партнёров в нокдаун.
Напомним, в последнем бою, который проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск, Илия встречался с представителем Австралии Александром Волкановски. Поединок завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде.
Благодаря этому успеху он стал чемпионом полулёгкого дивизиона.
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