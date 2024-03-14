В сети появилось видео, как новоиспечённый чемпион UFC Илия Топурия во время тренировок отправляет спарринг-партнёров в нокдаун.

Напомним, в последнем бою, который проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск, Илия встречался с представителем Австралии Александром Волкановски. Поединок завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде.

Благодаря этому успеху он стал чемпионом полулёгкого дивизиона.