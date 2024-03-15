Махачев оценил шансы Волкановски вновь стать чемпионом UFC

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался о недавнем поединке между австралийцем Александром Волкановски и испанцем Илией Топурией. Их бой состоялся в ночь с 17 на 18 февраля мск на турнире UFC 298 и завершился во втором раунде нокаутом в исполнении Илии.

© Чемпионат.com