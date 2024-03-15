Петр Ян отказался подписывать контракт с UFC на шесть боев

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Пётр Ян высказался на тему своего контракта с промоушеном UFC. В рамках действующего соглашения Петру осталось провести два боя в лиге Даны Уайта. Ян рассказал, что ранее ему предложили новый контракт на шесть поединков, но он решил его не подписывать.

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«По контракту мне осталось два боя. Сразу после предыдущего боя, который состоялся не в нашу пользу, мне сразу предложили контракт ещё на шесть поединков, но я не стал его подписывать. Сейчас я думаю, что надо улучшить свои позиции и там будет уже другой разговор, это будет более правильно», — приводит слова Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Ранее Ян показал свежее фото после победы на турнире UFC 299.