Махачев объяснил, почему UFC не организовал ему бой в марте

Чемпион UFC в лёгком дивизионе Ислам Махачев (Российская Федерация) рассказал, что просил у руководства промоушена возможность провести следующий поединок в марте, в то время как ему предлагали подраться в феврале. В результате стороны не смогли прийти к соглашению.

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«У меня была небольшая травма, сейчас я здоров. Я просил бой у UFC на март, но они предлагали мне февраль. Я сказал, что буду готов на 100% к марту, но мне сказали, что на этот месяц опций для меня нет. Я сказал: «Окей, пояс у меня, выбирайте соперника, и я буду готов», — сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

Ранее Ислам говорил, что хотел бы провести бой с американцем Дастином Порье в июне или июле. Кроме того, в конце года россиянин хотел бы ещё раз выйти в октагон.