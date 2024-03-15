Махачев показал фото с Коулманом, попавшим в реанимацию после спасения родителей из пожара

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев поддержал прославленного американского бойца смешанных единоборств (ММА) и члена Зала славы UFC Марка Коулмана, который ранее находился в реанимации.

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«Поправляйся скорее, легенда», — написал Махачев у себя в социальных сетях, разместив совместное фото с Коулманом.

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Напомним, Коулман пострадал во время пожара. Марк сумел спасти своих родителей, а затем вернулся в дом, чтобы спасти собаку, благодаря которой он и проснулся. В этот момент он потерял сознание. Собака, к сожалению, погибла в огне. Недавно легендарный спортсмен пришёл в себя.