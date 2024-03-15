Стало известно, в каком формате пройдет реванш между Емельяненко и Дациком

Пресс-служба промоушена Ural FC представила подробности относительно реванша между российскими бойцами смешанных единоборств, Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком. Их поединок возглавит турнир Ural FC 7, который состоится 12 апреля в Москве.

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Бой состоится в формате из пяти раундов по две минуты. Спортсмены сразятся по правилам бокса в ММА-перчатках.

Отметим, что в со-главном событии спортивного мероприятия поединок проведут Тимур «Архангел» Никулин и Харун Бозиев.

Напомним, в первом поединке между Емельяненко и Дациком, состоявшемся в 2022 году, победу одержал Вячеслав. Они встречались в бою по правилам бокса в рамках турнира Hardcore Boxing. Дацик нокаутировал Емельяненко в первом раунде.