Российский боксер Липинец может провести бой против американца Рамиреса
Бывший чемпион мира по боксу Сергей Липинец может провести поединок против американца Хосе Рамиреса. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.
"Сергей может провести бой с бывшим чемпионом мира Хосе Рамиресом", - сказал собеседник агентства.
Рамиресу 31 год, он является бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе. На его счету 28 побед (18 нокаутом) и одно поражение.
Липинцу 34 года. В его активе 17 побед (13 нокаутом), три поражения и одна ничья.