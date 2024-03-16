Российский боксер Липинец может провести бой против американца

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Липинец может провести поединок против американца Хосе Рамиреса. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

© соцсети

"Сергей может провести бой с бывшим чемпионом мира Хосе Рамиресом", - сказал собеседник агентства.

Рамиресу 31 год, он является бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе. На его счету 28 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Липинцу 34 года. В его активе 17 побед (13 нокаутом), три поражения и одна ничья.