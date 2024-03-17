Роберто Дюран попал в больницу из-за атриовентрикулярной блокады сердца
Роберто Дюрана госпитализировали из-за проблем с сердцем.
«Мы сообщаем, что у нашего чемпиона возникли проблемы со здоровьем из-за полной атриовентрикулярной блокады. Мы ожидаем обследования, чтобы позже поделиться подробной информацией о его здоровье. Благодарим наших друзей и всех фанатов за молитвы о Роберто Дюране», − сказано в заявлении семьи Дюрана в соцсетях.
Роберто Дюран − бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях с рекордом 103-16.