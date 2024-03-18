Нейт Диаз обратился к UFC насчет Макгрегора

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз призвал руководство UFC освободить бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора (Ирландия) от контракта. Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальных сетях.

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Отметим, что ранее Макгрегор сетовал на то, что его поединок с Майклом Чендлером пока не организовали.

«Со мной было то же самое на протяжении многих лет ещё до того, как Конор появился здесь. Они хотят, чтобы ты умер, прежде чем ты освободишься от контрактных обязательств. Ты должен сделать что-то выдающееся. Никто не может тебе помочь, кроме тебя самого. Освободите Конора», — написал Диаз.

Ранее Макгрегор раскрыл количество оставшихся боёв по контракту с UFC.