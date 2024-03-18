Конор Макгрегор недоволен словами Даны Уайта

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор остался недоволен словами президента промоушена Даны Уайта, ранее исключившего возможость его третьего поединка с Нейтом Диазом.

© Чемпионат.com

«С Нейтом у нас могла бы быть трилогия, и я об этом публично сказал, но, знаете, после этого меня словно облили холодной водой. Я этим недоволен», — сказал Макгрегор на канале talkSPORT MMA в YouTube.

Макгрегор и Диаз сражались дважды. В марте 2016 года, на турнире UFC 196, Нейт одержал досрочную победу, нанеся ирландцу первое поражение в карьере в UFC. Тот бой был признан лучшим поединком вечера, а для Конора был дебютным в полусреднем весе. В августе того же года состоялся реванш: Макгрегор победил решением большинства судей.