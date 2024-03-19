Рой Джонс считает, что Пол может нокаутировать Тайсона

Блогер Джейк Под имеет хорошие шансы нокаутировать боксера Майка Тайсона. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс - младший.

Бой Тайсон - Пол состоится 20 июля в США.

"Это довольно интересный бой, хоть многие и воспринимают его как выставочный, - сказал Джонс. - Тайсон имеет хорошие шансы победить, если включит всю свою мощь и скорость. Но если Пол выдержит этот натиск, у него будут шансы нокаутировать Майка. Я вообще с уважением отношусь к прогрессу в боксе, которого добился Пол". "Этот бой выходит за рамки бокса, это какая-то грандиозная рекламная компания", - добавил Джонс.

Тайсону 57 лет. В его активе 50 побед (44 нокаутом) и 6 поражений, еще 2 боя признаны несостоявшимися. В послужном списке 27-летнего Пола в боксе 9 побед (6 нокаутом), 1 поражение.