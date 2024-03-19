Емельяненко рассказал о графике подготовки к бою с Дациком

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о графике подготовки к бою с Вячеславом Дациком.

«У меня хорошее абсолютное отношение ко всем спортсменам-бойцам. Это тяжелая, трудная профессия. Если человек в спорте, то у меня уже к нему есть уважение. Он тратит своё время на занятие спортом, когда ты на кухне сидишь или перед телевизором. Мой режим? Просыпаюсь, завтракаю, иду на первую тренировку, потом обед и сон, потом вечерняя тренировка. После ужина у меня остается немного личного времени. У меня катастрофически не хватает времени», — сказал Александр Емельяненко в беседе с журналистами.

Напомним, что реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком пройдёт 12 апреля в Москве.