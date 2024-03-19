Александр Емельяненко оскорбил чемпиона лиги АСА

Боец ММА Александр Емельяненко резко высказался о чемпионе лиги АСА в тяжелом весе Евгении Гончарове во время общения с журналистами.

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12 апреля Емельяненко проведет поединок с Вячеславом Дациком на турнире URAL FC в Москве. Ранее Емельяненко тренировался вместе с действующим чемпионом лиги АСА в тяжелом весе в клубе «Ахмат». Гончаров в интервью «Матч ТВ» назвал поединок Дацика и Емельяненко «фрик‑боем».

— Евгений Гончаров, чемпион АСА, назвал ваш реванш с Вячеславом Дациком фриковым боем. Что бы вы сказали ему?

— Это что за чемпион нарисовался? Это кто? Вы видели его последний бой? Как он ходил? Он до этого бой провел, его гонорара лишили. Решили сделать какой‑то второй бой. Я сидел, смотрел — я плевался. Ходил по линии, на член наступал. Что он, что его соперник. В общей сложности раз десять ударили. Фрик сам Евгений Гончаров. Когда я с ним тренировался, он убегал в другой конец зала, чтобы я их не бил. Клоун и черт.

— Он, кстати, выражал желание провести бой по правилам бокса. Вы бы готовы были его встретить в этой дисциплине?

— Я же вам говорю: клоун и черт. Пусть готовится. Пусть договариваются с организаторами, если они подойдут ко мне с правильным, достойным предложением. Вот такие вот личности, как Гончаров, они позорят смешанные единоборства. Во‑первых, разговорами вот этими. Кому он это говорит? Он может где‑то там посидеть у себя в Ростове, в закоулках с гопниками, наркоманами, торчками захимиченными, перекачанными. И перед этим еще раз и просить: «Только никому не говорите, это будет секрет».

Во‑вторых, какие бои он показывает? Бои, которые позорят ММА. Они выходят и стоят. Я плевался, был у Никитоса (менеджер Емельяненко Никита Бурчак — прим. «Матч ТВ») дома, он смотрел этот бой, а я не смог досмотреть эту порнографию. Гончарову просто отдали победу. Он чемпион какой‑то деланый. Я бы за такие бои лишал чемпионов чемпионского пояса. Бросать такую тень на спорт — пусть дома сидят, пельмени едят, — передает слова Емельяненко корреспондент «Матч ТВ».