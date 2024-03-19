Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев в своем Telegram-канале раскритиковал спортсменов, желающих выступать без флага и гимна. Газета.Ru

«Петр Ян − настоящий мужчина, гордость матушки России. А те, кто выступают или собираются выступать без флага и гимна, ведут себя как женщины с низкой социальной ответственностью, которые продали за 30 сребреников свою душу», − написал Кремлев. Sports.ru

«Не продавайтесь за копейки, приезжайте к нам в Федерацию бокса России, мы перевоспитаем и сделаем из вас настоящих патриотов», — подчеркнул Кремлев. RT на русском

Свой последний поединок 31‑летний Ян провел 9 марта на турнире UFC 299, победив решением судей Сун Ядуна в трехраундовом бою. Ранее Ян становился чемпионом UFC в легчайшем весе, победив Жозе Альдо в июле 2020 года. На данный момент российские спортсмены либо не допущены до международных соревнований, либо выступают в нейтральном статусе. Исключение — бокс, где все боксеры выступают с национальными атрибутами. Матч ТВ