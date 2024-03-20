Шара Буллет сделал заявление о визе в США

Непобеждённый боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал, что получил визу в США.

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«Привет, Америка! Пират идёт за золотом. За золотом UFC», — говорится в сообщении. «Тот самый момент, когда тебе одобрили рабочую визу в Америку. И ты летишь к её берегам боком», – написал Магомедов.

Напомним, Шара Буллет дебютировал в промоушене Даны Уайта поединком с представителем Бразилии Бруно Силвой. Противостояние проходило на турнире по смешанным единоборствам UFC 294. Магомедов победил единогласным решением судей. Всего в активе россиянина 13 поединков в смешанных единоборствах, все бои он заканчивал победами.