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Майкл Чендлер впервые отреагировал на слова Макгрегора об «их бое летом»

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Майкл Чендлер прокомментировал недавние слова экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора по поводу их поединка. Ранее ирландец заявил, что он должен состояться летом этого года.

Чендлер впервые отреагировал на слова Макгрегора об «их бое летом»
© Чемпионат.com
«Я не уверен, что буду готов к летнему бою. Это произошло совершенно неожиданно. Я был не в курсе. Можете попросить Дану Уайта подтвердить это?» — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

В активе Чендлера 31 бой, в которых он одержал 23 победы (11 нокаутом) и потерпел восемь поражений. В последнем бою Майкл проиграл соотечественнику Дастину Порье. Макгрегор в общей сложности провёл 28 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

Бокс/MMA
Майкл Чендлер
Конор Макгрегор
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