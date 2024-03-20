Чендлер впервые отреагировал на слова Макгрегора об «их бое летом»

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Майкл Чендлер прокомментировал недавние слова экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора по поводу их поединка. Ранее ирландец заявил, что он должен состояться летом этого года.

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«Я не уверен, что буду готов к летнему бою. Это произошло совершенно неожиданно. Я был не в курсе. Можете попросить Дану Уайта подтвердить это?» — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

В активе Чендлера 31 бой, в которых он одержал 23 победы (11 нокаутом) и потерпел восемь поражений. В последнем бою Майкл проиграл соотечественнику Дастину Порье. Макгрегор в общей сложности провёл 28 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.