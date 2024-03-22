Сразу 5 бойцов покинули UFC

Сразу пять спортсменов, выступавший в UFC, покинули промоушен. Как информирует UFC Roster Tracker, лигу Даны Уайта покинули американцы Брайан Барберена, Джош Парисян, Карлос Каделарио, шотландка Джоанн Вуд и представитель Бразилии Фелипе Линс.

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В общей сложности на счету Барберены в смешанных единоборствах 18 побед при 12 поражениях. В UFC он проиграл последние четыре поединка. В активе Парисяна 15 побед при восьми поражениях. Каделарио за время карьеры провёл 11 боёв, в которых одержал восемь побед и потерпел три поражения (в UFC он выступал дважды и оба раз проигрывал). В активе Вуд 17 побед при восьми поражениях (в UFC она шла на серии из двух побед). Линс принял участие в 23 поединках (18 побед – пять поражений, в UFC шёл на серии из четырёх побед).