Александр Емельяненко: Перед боем с Дациком спарринговал с боксерами из Сербии
Известные российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик провели открытую тренировку перед боем по правилам бокса в ММА-перчатках, который состоится 12 апреля в Москве и возглавит турнир Ural FC 7.
Емельяненко рассказал, что перед боем с Дациком проводил спарринги с сербскими боксерами.
- Приезжали ребята из сборной Сербии. Боксировал с ними, - сообщил Александр журналистам после тренировки. - Первый номер сборной Владан Бабич - очень хороший, жесткий боксер. Неделю голова гудела после одного его удара.
Напомним, бой Емельяненко - Дацик будет реваншем. В сентябре 2022 года в боксерском поединке Дацик на 13‑й секунде нокаутировал Емельяненко. Сейчас он также признался, что видит слабые места соперника.
- По итогам тренировки видел, что Саша плохо работает над защитой печени, - отметил Дацик. - А в нашем бою я буду растягивать удовольствие, хочу проверить его печень на прочность.