Чендлер сделал категоричное заявление о бое с Макгрегором

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Майкл Чендлер заявил, что его поединок с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором состоится нынешним летом. Что касается даты, то Чендлер пока не стал её называть.

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«У меня есть официальное объявление. Это произойдёт этим летом. Не могу назвать вам точную дату, но это произойдёт этим летом! У нас есть договорённость. Этим летом бой состоится. Он начинает тренироваться. Я начинаю тренироваться. Этим летом мы столкнёмся, и это будет очень весело», — приводит слова Чендлера TMZ.

На счету Чендлера 31 поединок, он одержал 23 победы (11 нокаутом) и потерпел восемь поражений. Макгрегор в общей сложности провёл 28 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.