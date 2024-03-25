Камил Гаджиев назвал лучших бойцов в истории UFC по весовым категориям

Глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал недавние слова президента UFC Даны Уайта о Камару Усмане. Дана его назвал величайшим бойцом полусреднего веса в истории. Кроме того, Гаджиев назвал свой рейтиг лучших бойцов UFC в различных весовых категорий.

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