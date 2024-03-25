Махачев ответил Порье

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев ответил двукратному претенденту на титул американцу Дастину Порье, ранее заявившему, что он способен победить любого бойца в дивизионе.

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«Дастин, если бы ты мог победить любого, то именно ты владел бы титулом прямо сейчас, а не я», — написал Махачев в соцсети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою на турнире UFC 299 Порье одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

Махачев в октябре на UFC 294 победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски. Встреча стала для бойцов второй, семью месяцами ранее россиянин выиграл единогласным судейским решением.