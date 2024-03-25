Камил Гаджиев оценил дебют Железняковой в UFC

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал дебют соотечественницы Дарьи Железняковой в американском промоушене UFC.

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Напомним, Железнякова выступила на турнире UFC on ESPN 53, состоявшемся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США), и победила единогласным решением мексиканку Монтсеррат Рендон.