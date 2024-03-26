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Дана Уайт объяснил, почему не считает Хабиба величайшим бойцом всех времён

Президент UFC Дана Уайт рассказал, почему не может считать россиянина Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом всех времён.

Дана Уайт объяснил, почему не считает Хабиба величайшим бойцом всех времен
© Чемпионат.com
«Думаю, у Хабиба был потенциал для того этого [чтобы стать величайшим бойцом всех времён]. Но он выступал недолго. Прежде всего, нужно сказать, что у него были травмы. Без них всё было быстрее. Но Хабиб — один из величайших бойцов всех времён», — сказал Уайт на канале Lex Fridman в YouTube.

Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. Глава лиги не раз пробовал уговорить Нурмагомедова возобновить карьеру, но Хабиб заявлял, что решение уйти окончательное.

Бокс/MMA
Дана Уайт
Хабиб Нурмагомедов
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