Тим Цзю получит рекордный гонорар

Чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийский боксёр с русскими корнями Тимофей Цзю за поединок с американцем Себастьяном Фундорой получит рекордный в истории австралийского спорта гонорар. Об этом информирует Australian Associated Press.

© Чемпионат.com

По сведениям источника, речь идёт о сумме в $ 10 млн. Ранее рекорд принадлежал гольфисту Кэмерону Смиту.

Напомним, поединок Цзю и Фундоры состоится 31 марта мск в Лас-Вегасе (США) и будет носить статус титульного. Помимо пояса WBO, которым владеет Тимофей, на кону будет пояс WBC. Отметим, что изначально Цзю должен был провести бой с представителем США Китом Турманом, однако соперник был вынужден сняться по причине травмы.