Дана Уайт назвал сорвавшийся бой, который был бы самым большим в истории

Президент UFC Дана Уайт высказался о несостоявшемся поединке между миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом. По мнению Уайта, в случае если бы бой состоялся, он бы стал самым громким событием в истории.

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«Это был бы самый большой бой из когда-либо проводившихся. Два самых могущественных и богатых человека в мире. Эти два парня не раз говорили, что хотят встретиться лицом к лицу. Они были готовы бросить всё и подраться. Я серьёзно работал над этим поединком. Присматривался к площадкам, вёл переговоры по телефону насчёт Колизея в Италии», — сказал Уайт на канале Lex Fridman в YouTube.

Напомним, ранее Маск и Цукерберг не раз выражали согласие на поединок, но договориться так и не сумели. Впоследствии Марк заявил, что бой не организовали, так как Маск, по его мнению, относился к нему несерьёзно.