Конор Макгрегор показал, как готовится к первому за три года бою в UFC

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион лиги UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как готовится к возвращению в октагон. На своей странице в социальных сетях Конор разместил новый пост, где продемонстрировал подписчикам, как проходит его тренировочный процесс.

© Чемпионат.com

«Хороший спарринг», — подписал фотографии Макгрегор.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Напомним, Макгрегор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. Ранее звёздный ирландец говорил, что следующий бой проведёт 29 июня 2024 года, а в соперниках у него будет Майкл Чендлер (США). Недавно Чендлер заявил, что бой состоится нынешним летом, правда, дату называть не стал.