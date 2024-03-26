Мокаев готов подняться в легчайший вес и назвал имя потенциального соперника

Британский топовый боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев считает, что может победить действующего обладателя титула чемпиона UFC в легчайшем весе американца Шона О'Мэлли.

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«Сто процентов – я считаю, что наш бой с Шоном О’Мэлли состоится, я могу выступать в легчайшем весе. Мой обычный вес около 70 кг, дерусь я в категории до 57 кг, но мне кажется, что в легчайшем весе я буду выступать намного лучше. Это будет труднее для меня, но титул будет моим. В наилегчайшем весе началась моя карьера, закончу уже в легчайшем, а затем наберу Шону Шелби и скажу: «Дайте мне контракт в легчайшем дивизионе», — приводит слова Мухаммада Мокаева портал MMA News.

Напомним, что в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 238, Мокаев победил Алекса Переса единогласным решением судей.