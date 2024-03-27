Александр Емельяненко пожаловался на женщин

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своем Telegram-канале пожаловался на женщин.

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«Врать женщине нельзя, она все равно узнает правду. Правду говорить — тоже нельзя, она может устроит истерику. Молчать тоже нельзя. Она придумает за вас ваши же слова и использует их против вас», — сказал Емельяненко.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью. Летом 2023 года 42-летний боец прошел реабилитацию из-за алкогольной зависимости в Ингушетии.