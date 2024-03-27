Бой Алексея Мазура за пояс WBA Asia снова перенесен

Турнир 4 апреля в Ярославле, главным поединком которого должен был стать бой за пояс WBA Asia в легком весе с участием россиянина Алексея Мазура, перенесен. Об этом сообщил промоутер Кирилл Щекутьев.

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4 апреля в Ярославле Мазур (9–0, КО 5) в 10‑раундовом бою должен был встретиться с Лореном Джафетом из Танзании (17–6–3, КО). Для Мазура это второй перенос титульного поединка. Россиянин должен был оспорить пояс WBA Asia еще 8 марта на турнире в Майкопе в поединке с другим боксёром из Танзании Саиди Мколой (9–0–1, КО 5), но африканец по медицинским показателям снялся с поединка.

— В связи с повышенными мерами безопасности после трагических событий в «Крокус Сити Холл» принято решение перенести турнир в Ярославле на неопределенный срок. Но этот вечер бокса мы планируем провести также в Ярославле, — передает слова Щекутьева корреспондент «Матч ТВ».

С конца февраля 2022 года на территории Российской Федерации не разыгрывался пояс одной из четырёх ведущих мировых организаций в профессиональном боксе. Также в рамках этого турнира в Ярославле третий поединок должны были провести россияне Георгий Челохсаев (22–2–1, КО 14) и Евгений Павко (19–5–1, КО 13).