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Россияне Павлович и Волков проведут бой в UFC

Российские бойцы смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович и Александр Волков проведут поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщил глава промоушена Дэйна Уайт в соцсети X.

Россияне Павлович и Волков проведут бой в UFC
© Lenta.ru

Турнир пройдет в Саудовской Аравии 22 июня. Бой россиян будет вторым по значимости. Возглавит турнир бой между уроженцем Чечни, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым и экс-чемпионом UFC из Австралии Робертом Уиттакером.

На счету 31-летнего Павловича 18 побед при двух поражениях. В ноябре боец за минуту проиграл нокаутом англичанину Тому Аспиналлу в поединке за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Павлович занимает третье место в рейтинге UFC среди тяжеловесов.

В активе 35-летнего Волкова 37 побед и 10 поражений в MMA. В своем последнем поединке он одержал победу над австралийцем Таем Туивасом. Волков располагается на шестом месте в рейтинге UFC среди тяжеловесов.

Бокс/MMA
Александр Волков