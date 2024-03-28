Чимаев получил нового соперника в UFC

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев получил нового соперника в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщил глава промоушена Дэйна Уайт в соцсети X.

© Lenta.ru

Чимаев подерется с экс-чемпионом UFC из Австралии Робертом Уиттакером. Бой возглавит турнир в Саудовской Аравии 22 июня. Во втором по значимости поединке встретятся россияне Сергей Павлович и Александр Волков.

Всего в профессиональной карьере 29-летний Чимаев провел 13 боев, не потерпев ни одного поражения. Ранее спортсмен выступал за Швецию, а теперь представляет ОАЭ и грозненскую команду «Ахмат».

На счету 33-летнего Уиттакера 26 побед при семи поражениях. Он был чемпионом UFC в среднем весе.