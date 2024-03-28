В Москве пройдет международный турнир ММА Серия-78: Elite Fights

ММА Серия-78: Elite Fights – это светское событие, которое объединит в себе захватывающие бои без правил и роскошный ужин в одном из самых красивых театров столицы. Зрителей ждут яркие и незабываемые поединки с участием лучших бойцов.

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Профессионалы своего дела готовы продемонстрировать все свое мастерство: обладатель бронзового и серебряного поясов Победителя Сергей Бобрышев сразится с главным скандалистом отечественной индустрии единоборств Залимханом Юсуповым. Также этим вечером в октагоне зрители увидят звездного тяжеловеса, чемпиона мира по ММА Заура Гаджибабаева из Азербайджана, который будет противостоять белорусскому гиганту Андрею Жуковскому.

Международный турнир ММА Серия-78: Elite Fights пройдет в театре «ОДЕОН», расположенном в самом центре Москвы. Неотъемлемая часть атмосферы театра — изысканная авторская кухня. Всех гостей ждет ужин, состоящий из изысканных блюд от Pinskiy&Co, и welcome drink. Сидя за уютными столиками, вы в буквальном смысле окажитесь в центре действия, наблюдая за бойцами на расстоянии вытянутой руки.

1. Станислав Бурдастов (Россия) - Владислав Афанасьев (Россия);

2. Давид Чихладзе (Грузия) – Дмитрий Воробьёв (Россия);

3. Марат Адельбеков (Россия) - Гриша Дьячков (Россия);

4. Шакурулло Машрапов (Узбекистан) – Денис Жуков (Россия);

5. Екатерина Броженас (Россия) - Аня Костина (Россия). Special fight;

6. Артем Булойчик (Белоруссия) - Сурен Петросян (Узбекистан);

7. Андрей Жуковский (Беларусь) - Заур Гаджибабаев (Азербайджан);

8. Залимхан Юсупов (Россия) - Сергей Бобрышев (Россия). Реванш. Бой за серебряный пояс Победителя.

Будет вкусно, эмоционально горячо и незабываемо!

Подробности и информация о билетах доступны на сайте (16+).