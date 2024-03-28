Владимир Минеев назвал следующего соперника

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев в Telegram‑канале сообщил, что проведет следующий бой с Константином Глуховым по правилам кикбоксинга.

© Матч ТВ

Бой состоится в Ульяновске и запланирован на 28 апреля.

— Друзья, болельщики и все поклонники кикбоксинга! 28 апреля всех вас жду в Ульяновске на мой предстоящий бой с Константином Глуховым. Моя цель — не просто победа, я планирую доказать, что Ульяновск — кузница настоящих чемпионов! — написал Минеев в своем Telegram‑канале.

34‑летний Минеев присоединился к вооруженным силам РФ, с февраля 2023 года спортсмен несколько раз выезжал в зону проведения боевых действий, совмещая это со спортивными выступлениями по правилам кикбоксинга.