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Российский боец MMA одной фразой оценил жизнь в США

Российский боец смешанного стиля (MMA) Виталий Минаков в интервью YouTube-каналу «Sport24: Культура бития» оценил жизнь в США.

Российский боец MMA одной фразой оценил жизнь в США
©  Sport24: Культура бития / YouTube

Спортсмен не одобрил решение российского бойца UFC Александра Волкова готовиться к своим поединкам в США. Минаков фразой «в Америке ты никому не нужен» высказался о жизни в стране. Он подчеркнул, что американцам нужны только победы и проценты, которые выплачиваются залу.

28 марта стало известно, что Волков проведет поединок против соотечественника Сергея Павловича. Сообщалось, что он пройдет на турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня.

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В активе 35-летнего Волкова 37 побед и 10 поражений в MMA. В последнем поединке он одержал победу над австралийцем Таем Туивасой. Волков располагается на шестом месте в рейтинге тяжеловесов UFC.

Бокс/MMA
Виталий Минаков
Александр Волков
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