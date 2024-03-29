В UFC поспешили с анонсом боя Павлович — Волков. Поединок под угрозой срыва

Российские бойцы ещё даже не получили контракты.

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Прошли примерно сутки с анонса громкого поединка топовых российских тяжеловесов Александра Волкова и Сергея Павловича. И за это время накопилось немало вопросов к руководству UFC и Дане Уайту. А главный из них — что сейчас вообще происходит?

И Волков, и Павлович неоднократно говорили, что если им придётся сойтись в бою, то это должен быть либо титульник, либо претендентский поединок. Об особом статусе встречи двух россиян, которые ещё и были спарринг-партнёрами друг у друга, нигде не сообщалось, стало быть, это бой, который, скорее всего, просто выведет победителя на Сириля Гана в сентябре этого года. Соответственно, получается невыгодный расклад для обоих бойцов.

Кроме того, стало известно, что у Волкова уже был контракт на другой бой. И это не секрет, так как несколькими днями ранее достаточно авторитетные источники сообщили, что Драго встретится с бразильцем Жаилтоном Алмейдой на UFC 302. Эту же информацию подтвердили в ТАСС, ссылаясь на свои источники: «Волков и Павлович не собирались драться друг с другом, они в хороших отношениях, периодически тренируются вместе. Такой бой возможен только при условии, что он будет претендентским или титульным. У Волкова также уже был на руках контракт на бой против бразильца Жаилтона Алмейды. Сейчас будут переговоры лиги и менеджеров о том, чтобы бой Волков — Павлович был отменён».

Тарас Кияшко, тренер Волкова, также подтвердил, что в ситуации будут разбираться: «Мы очень удивлены этой новостью. Саша узнал об этом ночью, я – утром. Это стало для нас сюрпризом. Мы говорили, что готовы принять любой бой, но в случае с Павловичем готовы драться только за пояс. Наши менеджеры сейчас разбираются в ситуации».

Позже Волков общался с подписчиками в социальных сетях и на вопрос, так с кем всё же будет бой, ответил просто: «Да хрен его знает». А потом в другом комментарии добавил, что Дана Уайт «поссорить братьев хочет».

Сам Павлович не отреагировал на анонс, но в его команде тоже недоумевают: «Странная новость для нас. Ни одна сторона не давала согласия на бой. Непонятная ситуация».

В итоге получаем ситуацию, когда оба бойца ещё не получили контракты, скорее всего, не знают, что у них по условиям, но при этом поединок анонсирован и включён в кард одного из предстоящих турниров. Понятно, что в Саудовской Аравии ивент будет заточен под русскоязычных бойцов, точно так же делают и в Абу-Даби, так что с этой точки зрения логика в действиях UFC есть. А есть ещё версия, что Волков так и должен был остаться в карде UFC 302, а Павлович мог отправиться в сентябре в Париж, но такой вариант отверг Сириль Ган, которому промоушен подобные выходки позволяет и прощает.

На самом деле, подобные анонсы до полного согласования — не редкость для UFC. Уже не раз и не два было так, что Дана Уайт торжественно объявляет несколько поединков, и только потом начинаются переговоры об условиях и прочих деталях. Чаще всего всё проходит успешно и бой окончательно добавляется в кард, но были случаи, когда пришлось отменять поединок.

В прошлом году Уайт анонсировал UFC 291, где, помимо прочего, Пауло Косту свели с Икрамом Алискеровым, у которого за спиной был лишь один поединок под эгидой UFC. В итоге россиянин готовился к бою, а Коста два месяца удивлялся: «у меня нет никакого контракта», «я не дерусь с русскими», «кто это вообще такой?», «этого боя не будет». В итоге Пауло контракт так и не подписал, хотя поединок убрали из карда турнира только за пару недель до самого ивента.

Совсем свежий пример — бой Дастина Порье и Бенуа Сен-Дени. Этот поединок прошёл на UFC 299, и с его организацией тоже в итоге возникли сложности. После анонса прошло несколько недель, но неожиданно Порье заявил, что бой отменён. Была серия постов в социальных сетях, где боец объяснял, что ничего не было подписано, ничего не оговорено, а потом Дастин всех успокоил: «Извините, ребята, я поторопился, несколько дней не мог связаться со своим менеджером. Я только что говорил с ним и Хантером. Недопонимание с моей стороны. Бой в силе! Увидимся 9 марта в Майами».

Мало кто сомневается в том, что в тот момент шли переговоры с командой Порье и ему в итоге дали желаемые условия. А позже менеджер Сен-Дени Гийом Пелтье рассказывал, как было дело. Во-первых, по мнению менеджера, бой был наскоро анонсирован в попытке немного перекрыть инфошум от объявления о бое Фрэнсиса Нганну и Энтони Джошуа. Эта версия логична, так как вышеупомянутый кард UFC 291 анонсировали буквально в тот же день, когда Нганну подписался в PFL, а мы знаем, что Дана Уайт очень «любит» Фрэнсиса. Возможно, кандидатура Сен-Дени слегка спорная для громкого анонса, но как минимум на территории Франции это могло сработать.

Во-вторых, по словам Пелтье, тот бой анонсировали не только без подписей в контрактах, но и без переговоров по некоторым деталям, которые согласовывались уже позднее. Подписание контракта со стороны Порье заняло больше времени, и это неудивительно. Дастин — звезда, он мог поторговаться.

Был и случай, когда UFC буквально заставила бойца принять бой. В августе 2023 года Алджамейну Стерлингу пришлось защищать титул чемпиона в поединке с Шоном О’Мэлли. Стерлинг тогда публично выражал недовольство, что его заставляют биться спустя три месяца и уже анонсировали бой, несмотря на его травмы. Ничего не помогло — Алджо вышел на защиту пояса и был нокаутирован.

Так что анонсы до подтверждения контрактов — привычная практика для UFC, особенно в случаях с более-менее крупными поединками. К тому же бывают случаи, что за бойцов контракты подписывают их представители с правом подписи. Вероятно, это не случай Павловича и Волкова, но теперь команды бойцов будут вести переговоры с промоушеном.

Возможно, россиянам удастся превратить этот бой в претендентский. UFC явно планирует подарить саудовским шейхам очень мощный кард, так что пойдёт на многие уступки, чтобы сохранить поединок на этом турнире. Кроме того, вариантов у обоих бойцов не так уж много, если разобраться. Для Волкова это точно плюс с точки зрения спортивных перспектив, так как до этого он получал бои с оппонентами ниже себя в рейтинге (Алмейда тоже в их числе), и это не особо его продвигало. А Павлович, если не побьётся с Ганом, то точно будет сражаться с соперником ниже себя: Миочич с ним драться не станет, Блэйдса он недавно нокаутировал, а дальше идёт Волков. После Александра — Алмейда и Тыбура. Вряд ли эти имена сильно прельщают амбициозного Павловича.

Однако факт остаётся фактом — в UFC поспешили с таким громким анонсом. И вряд ли кого-то удивит отмена этого боя.

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