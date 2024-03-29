Экс-чемпион UFC Уиттакер высказался о Чимаеве перед боем с ним

Экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер высказался о Чимаеве перед боем с ним
Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер поделился мнением о предстоящем поединке с бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Противостояние запланировано на 22 июня. Спортсмены сразятся на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии.
«Я понимаю, что он сильный боец, который очень любит бороться. Он здорово использует свои габариты. Кроме того, обладает нокаутирующей силой. Но, честно говоря, мне кажется, что ему просто нравится играть злодея, в то время как в действительности он благородный боец. У нас будет честный бой. Мы оба не трусы. Поэтому с нетерпением жду возможности начать творить историю в Саудовской Аравии», — сказал Уиттакер на канале MMArcade Podcast в YouTube.
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