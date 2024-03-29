Экс-чемпион UFC Уиттакер высказался о Чимаеве перед боем с ним

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер поделился мнением о предстоящем поединке с бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Противостояние запланировано на 22 июня. Спортсмены сразятся на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

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