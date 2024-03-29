Жорж Сен-Пьер назвал величайшего бойца ММА на данный момент

Именитый ветеран смешанных единоборств (ММА) Жорж Сен-Пьер поделился мыслями о величайшем бойце всех времён. По мнению Сен-Пьера, в данный момент им является американец Джон Джонс, являющийся чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории.

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