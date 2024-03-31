Тим Цзю проиграл раздельным решением судей и потерял титул чемпиона мира

Представляющий Австралию боксер Тимофей Цзю проиграл Себастьяну Фундоре и потерял титул чемпиона мира в первом среднем весе.

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе прошел боксерский поединок, в котором встречались Тимофей Цзю и американец Себастьян Фундора. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира россиянина Константина Цзю защищал свой пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации, также на кону был вакантный титул Всемирного боксерского совета.

Цзю считался явным фаворитом боя, однако уже во втором раунде у него возникли серьезные проблемы. Из-за сильного рассечения кровь попадала ему в глаза. Это явно мешало боксеру на протяжении десяти раундов.

Поединок в итоге продлился 12 раундов по итогам которых двое судей отдали победу Фундоре - 115:113 и 116:112, а третий признал победу австралийца - 116:112.

Для Цзю это поражение стало первым в карьере при 24-х победах. В активе Фундоры, который теперь владеет поясами WBO и WBC, 21 победа, 1 ничья и 1 поражение.