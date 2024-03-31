Боксер Майк Тайсон выпустил конфеты в виде ушей

Мармеладные конфеты с марихуаной в виде ушей от боксера Майка Тайсона стали продаваться в магазинах Нью-Йорка. Об этом сообщает газета New York Post.

Форма мармелада напоминает о бое бывшего боксера с Эвандером Холифилдом в 1997 году, когда Тайсон был дисквалифицирован за то, что откусил часть уха своего противника.

Сладости продаются под брендом «Майк кусает». Конфеты были выпущены в преддверии боя с блогером Джейком Полом. 57-летний Тайсон снова выйдет на ринг 20 июля 2024 года.

До этого Майк Тайсон в интервью Netflix заявлял, что он планирует нокаутировать популярного блогера Джейка Пола.

Последний раз 57-летний Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.

Ранее боксер Майк Тайсон опубликовал фото с Эвандером Холифилдом, которому откусил ухо.