Сергей Павлович: никакого боя против Волкова не будет

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Сергей Павлович рассказал о том, что он не собирается проводить поединок с россиянином Александром Волковым.

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«Никакого боя против Саши не будет с моей стороны и я думаю, что с его стороны тоже дадут отказ. Сейчас наши агенты все должны уладить. Мы ничего не обговаривали и UFC изначально знали, что мы подеремся в том случае, если это будет поединок за титул и никак иначе», — приводит слова Павловича Telegram-канал «Ударные новости».

Ранее президент UFC Дана Уайт анонсировал бой между двумя российскими бойцами смешанных единоборств — Сергеем Павловичем и Александром Волковым. Этот поединок должен состояться 22 июня на UFC Fight Night в Саудовской Аравии.