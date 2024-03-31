Костя Цзю прокомментировал первое в карьере поражение сына

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал первое в карьере поражение своего сына, Тима Цзю. Его слова приводит ТАСС.

«Он [Тим] не проиграл бой, но и не выиграл. Надеюсь, что будет проведена работа, чтобы понять, почему так случилось. Рассечение повлияло на ход боя очень сильно, он ничего не видел», — заявил Цзю-старший. Он отметил, что соперник его сына — американец Себастьян Фундора — грамотно воспользовался моментом. «Мы вернемся сильнее», — заключил экс-чемпион мира.

Бой Цзю и Фундоры прошел в ночь на 31 марта и продлился все 12 раундов. Победитель был определен раздельным решением судей. Цзю-младший не смог во второй раз защитить чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе и упустил возможность завоевать титул Всемирного боксерского совета (WBC).

Теперь на счету 29-летнего Цзю 24 победы, 17 из которых были одержаны нокаутом, при единственном поражении. На счету 26-летнего Фундоры 21 победа, поражение и ничья.