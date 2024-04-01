Американец, посылавший в нокдаун Фьюри, дал прогноз на его бой с Усиком

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) американец Стив Каннингем, встречавшийся в ринге с британцем Тайсоном Фьюри, высказался о его предстоящем поединке с украинцем Александром Усиком.

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«Я считаю, что Усик победит Фьюри решением, либо Фьюри дисквалифицируют. Фьюри придётся навалиться на Усика и истощить его, как он обычно делает. Но я думаю, что рефери будет предупреждён об этом, и Фьюри проиграет по очкам», — приводит слова Каннингема издание World Boxing News.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

Ранее стал известен кард боксёрского вечера Усик — Фьюри.