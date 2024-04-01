Виктория Дудакова выступила с заявлением о своём снятии с боя на турнире UFC

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) Виктория Дудакова извинилась за снятие с боя против Мелиссы Гатто на турнире UFC.on ESPN 54.

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«Всем привет. В первую очередь хотелось бы извиниться перед своей соперницей и всей командой UFC за то, что пришлось отменить бой в последний момент. Я чувствовала себя прекрасно после взвешивания и утром перед боем, после утренней тренировки моё самочувствие ухудшилось, я не ела весь день перед боем, потому что чувствовала себя не очень. Когда мы приехали на арену и начали разминаться, появилось сильное головокружение и тошнота. Доктор дал мне таблетки, но они не помогли. Я до сих пор чувствую себя не очень хорошо. Но это был один из лучших лагерей в моей жизни. Я надеюсь вернуться как можно скорее!» — написала Дудакова в своей социальной сети.

Напомним, Дудакова провела восемь боёв в смешанных единоборствах, в которых одержала восемь побед.