Тим Цзю после поражения от Фундоры пообещал вернуться «за всеми поясами»

Австралийский боксер Тим Цзю поздравил с победой американца Себастьяна Фундору и заявил, что постарается завоевать все титулы в первом среднем весе.

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Цзю в субботу в Лас‑Вегасе (США) раздельным решением судей проиграл Фундоре и потерпел первое поражение в карьере. В начале боя 29‑летний австралиец получил рассечение. На кону поединка стояли принадлежащий Цзю пояс WBO и вакантный титул WBC в первом среднем весе.

— Заслуженная победа. Никогда не отказывался ни от одного вызова и старался вдохновить молодое поколение преодолевать все трудности, с которыми им приходится сталкиваться. Я вернусь. За всеми поясами. Цель остается прежней, — написал Цзю в социальной сети.

На счету Цзю 24 победы (17 — нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.